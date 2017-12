Trudeau s'entretiendra avec Tillerson sur la Corée du Nord

Le premier ministre Justin Trudeau devrait rencontrer le secrétaire d'État américain Rex Tillerson le 19 décembre pour discuter du dossier de la Corée du Nord.

Selon le «Globe and Mail», qui cite l'ambassadeur américain en Chine Terry Branstad, les deux hommes se rencontreront pour préparer un sommet au début de l'année 2018. Les responsables des affaires étrangères de plusieurs pays devraient y prendre part pour tenter de déterminer s'il est possible d'en arriver à une solution diplomatique entre la Corée du Nord et l'Occident.

Les dirigeants de la Corée du Nord et des États-Unis échangent régulièrement insultes et menaces, sur fond de tension en lien avec le programme balistique et nucléaire nord-coréen.

Le régime de Kim Jong-Un a testé récemment un nouveau missile balistique intercontinental qui, selon Pyongyang, met «la totalité du continent américain» à sa portée.

Après le tir, la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland avait indiqué avoir entrepris des démarches dans le but d'accueillir ses homologues d'une douzaine de pays, incluant si possible la Chine, pour discuter du dossier.