Turcot: début de la phase critique des travaux

La période la plus difficile pour les automobilistes circulant sur l’échangeur Turcot débute vendredi soir, avec notamment des fins de semaine durant lesquelles les trois quarts des bretelles de l’échangeur seront fermés.

«Nous invitons les gens à éviter ce secteur à ce moment-là», lance la directrice de la mobilité de KPH Turcot, Sylvie Gervais à l'occasion d'une présentation aux médias de l’ampleur du changement de phase qui débute en fin de semaine avec le démantèlement de l’autoroute 720 Ouest.

Les plus grosses difficultés se poseront durant 20 à 25 fins de semaine jusqu’à la fin du printemps 2018 puisque plusieurs bretelles de l’échangeur seront fermées au fur et à mesure.

Ainsi, le lien est et ouest entre la centre-ville et Turcot sera fermé durant une douzaine de fins de semaine.

Pire, la direction ouest entre Turcot et l’échangeur St-Pierre sera également bloquée durant 6 ou 7 fins de semaine, ce qui obligera les automobilistes désirant se rendre à l’aéroport depuis le centre-ville à prendre l’autoroute Bonaventure, puis l’autoroute 15 Nord, remonter jusqu’à l’autoroute 40 Ouest, puis redescendre sur l’autoroute 13. Et ce sera le cas durant la fin de semaine prochaine.

Au plus fort des travaux de démantèlement, neuf des douze bretelles de l’échangeur seront fermées. Cela se produira durant deux ou trois fins de semaine.

Les responsables des travaux comptent sur ces fermetures massives pour faire avancer plus vite les travaux.

En semaine

En semaine, la situation ne sera pas beaucoup plus simple. Même si l’axe entre le centre-ville et Turcot restera ouvert grâce à un transfert de la circulation après le tunnel Ville-Marie vers la nouvelle Route 136 à contresens, les entrées Du Fort et Lucien-L’Allier seront fermées forçant les utilisateurs à passer par l’entrée Hôtel-de-Ville ou par une nouvelle rampe d’accès temporaire située au niveau de la rue Rose-de-Lima.

Le ministère des Transports prévient que ces fermetures de l’axe est-ouest de l’échangeur s’arrêteront à la fin du printemps prochain, mais reprendront ensuite à la fin de l’été et à l’automne 2018.

La fin du mégachantier est toujours prévue pour 2020.