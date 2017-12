20 ans de prison pour un policier ayant tué un Noir

L'un des homicides policiers les plus choquants de ces dernières années aux États-Unis a trouvé jeudi sa réponse judiciaire avec la condamnation pour meurtre d'un ancien agent qui avait abattu un automobiliste noir non armé.

Michael Slager, un ex-policier blanc, va purger 20 ans de réclusion, a décidé le juge fédéral David Norton, qui siège à Charleston en Caroline du Sud.

L'ancien policier «a agi avec malveillance et préméditation», a estimé M. Norton, «en tirant sur Walter Scott non armé et s'enfuyant».

Ce Noir de 50 ans avait été fauché par les balles de M. Slager alors qu'il s'enfuyait en courant après une banale infraction au Code de la route.

M. Slager a également été reconnu coupable d'entrave à la justice pour ses mensonges concernant les circonstances de l'homicide de Walter Scott.

Ces faits en avril 2015, saisis sur une vidéo amateur, avaient choqué l'opinion publique en Amérique et au-delà. La mort de Walter Scott avait déclenché des manifestations, dégénérant parfois en émeutes, dans tous les États-Unis.

Plusieurs membres de la famille de la victime ont témoigné jeudi devant le tribunal, affirmant avoir pardonné l'ex-policier malgré leur peine.

«Le pardon vient facilement pour (certains). Ça a été très difficile pour moi», a déclaré Anthony Scott, frère aîné de Walter Scott.

Michael Slager a lui-même pris la parole au cours de cette audience, disant être reconnaissant à la famille pour leur pardon.

«J'aimerais que ce ne soit jamais arrivé», a-t-il dit. «J'aimerais pouvoir remonter le temps pour changer les événements. Je ne peux pas».

L'ancien policier encourait la perpétuité après avoir plaidé coupable en mai d'un chef d'accusation fédéral, en l'espèce d'avoir de façon volontaire attenté aux droits civiques de Scott en exerçant une force excessive sous le couvert de ses fonctions.

Un premier procès non fédéral de M. Slager avait été annulé en décembre 2016, les douze jurés n'étant pas parvenus à s'accorder sur le verdict.

M. Slager avait affirmé avoir agi en état de légitime défense, s'étant senti menacé après s'être empoigné avec Walter Scott.

Sur la vidéo des faits, filmée sur un téléphone intelligent par un témoin, on voyait le policier alors âgé de 33 ans tirer à huit reprises sur sa victime qui s'écartait, la touchant cinq fois dans le dos.

On a ensuite reproché à l'agent d'avoir tenté de mettre en scène un scénario faisant croire à la légitime défense. Le policier avait notamment déposé son pistolet à décharge électrique à côté de sa victime.

Michael Slager avait été très vite renvoyé des forces de l'ordre, une sanction rare aux États-Unis.

Cet homicide s'est inscrit dans une série de drames impliquant des policiers américains et illustrant leur usage abusif de la force contre des Noirs.