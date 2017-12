«Ensemble, pour Noël!»: classiques et souvenirs des Fêtes à TVA

De célèbres chansons du temps des Fêtes résonneront à TVA ce dimanche grâce à «Ensemble, pour Noël!», une émission spéciale de 60 minutes qui sera diffusée à compter de 19 heures.

Marc Dupré, Lara Fabian, Brigitte Boisjoli, Paul Daraîche, 2Frères, Marie-Élaine Thibert, Guylaine Tanguay, Geneviève Leclerc et Charles Kardos – gagnant de la première édition de «La Voix Junior» – interpréteront des classiques hivernaux en plus de raconter certains de leurs plus beaux souvenirs de Noël dans des capsules tournées en marge du spectacle musical.

Enregistrée devant public au Théâtre Corona à Montréal, l'émission «Ensemble, pour Noël!» sera rediffusée le 25 décembre à 21 heures, toujours à TVA.

En novembre, la demi-finaliste de «La Voix IV» Geneviève Leclerc a proposé sa version d'un succès du groupe «Wham!», «Last Christmas». Guylaine Tanguay compte quant à elle un disque du temps des Fêtes à son actif, «Pour un Noël country», sorti en 2013.