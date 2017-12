Il brave le feu pour sauver un lapin en détresse

Un jeune homme qui évacuait un secteur touché par les flammes, en Californie, n'a pas hésité à risquer sa vie pour venir en aide à un lapin en détresse.

Il a immobilisé son véhicule en bordure de l'autoroute 1 à La Conchita pour le secourir.

«Il s’est arrêté dans l’accotement et il a bondi» pour secourir la petite bête, visiblement énervé, a raconté un témoin à l’agence Reuters.

Sur des images impressionnantes, on voit le lapin tenter de se sauver vers les flammes. Finalement, le bon Samaritain réussit à le prendre dans ses bras pour l'amener dans un endroit plus sécuritaire.

La scène a été immortalisée par un caméraman qui se trouvait dans le coin pour un tournage.

Les autorités de Californie ont, pour la toute première fois, lancé l'alerte maximale «violette» en raison des vents atteignant près de 130 km/h dans les hauteurs, qui entravaient sérieusement les efforts d'extinction dans la région de Los Angeles.

«Les gens qui courent le plus de risques se trouvent à Los Angeles», deuxième ville des États-Unis avec 4 millions d'habitants, et «nous avons évacué 150 000 personnes dans le nord de la ville», a indiqué le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, lors d'une conférence de presse.

Au moins 50 000 autres personnes ont reçu pour instruction de quitter leur domicile dans le comté de Ventura, qui longe le Pacifique et s'enfonce à l'est dans les terres vers la ville bucolique d'Ojai.

L'année 2017 a été la plus mortelle en Californie à cause d'incendies. Plus de 40 personnes sont mortes en octobre dans plus d'une dizaine de feux qui ont ravagé une partie du nord viticole et ont rasé plus de 10 000 bâtiments.