Le temps des Fêtes, propice aux vols dans les voitures

En pleine période de magasinage des Fêtes, les stationnements des centres commerciaux sont un terrain de jeu prisé des voleurs.

Et de nombreux automobilistes omettent d’ailleurs de verrouiller leurs portières, simplifiant la tâche aux voleurs et créant du travail supplémentaire aux policiers.

Une journaliste de TVA Nouvelles a accompagné des policiers de Sherbrooke dans une opération de sensibilisation au Carrefour de l’Estrie.

Sur le terrain, on peut constater que de nombreux clients du centre commercial laissent des articles de valeur, comme des portefeuilles et des sacs à main, sur les sièges de leur véhicule. Des emplettes de Noël sont aussi laissées bien en vue.

De plus, il n’a fallu que quelques minutes pour trouver une voiture aux portes déverrouillées.

«Plus on approche de la période des Fêtes, plus on voit les cadeaux, les paquets, les sacs des commerces, soulève Martin Carrier, du Service de police de Sherbrooke. Les gens sont pressés, il y a des distractions et ils oublient.»

Les policiers peuvent donner un constat d’infraction de 69 $ s’ils constatent qu’un automobiliste a laissé les portes de son véhicule déverrouillées.

À Sherbrooke, on compte bon an mal an plus de 300 vols dans des véhicules.

-D'après les informations d'Isabelle Dorais