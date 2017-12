Se sortir de l'enfer de l'intimidation

Pendant des mois, elle a été victime d’agressions physiques et verbales. En février dernier, Arianne a changé d’école et s’est fait un nouveau cercle d’amis et ses problèmes se sont dissipés en grande partie.

Aujourd’hui elle va bien, mais elle a déjà eu des idées noires: «Oui souvent, mais j’ai arrêté. Je me suis dit ça ne sert à rien que je me suicide. Je vais perdre tout mon avenir, tout ce que je veux faire. Je vais tout perdre mes rêves, ce n’exaucerait pas ce que j’ai besoin et on a tous une vie à vivre, je pense.»

«Il ne faut jamais se laisser influencer, il ne faut pas s’arrêter à l’intimidation et il faut dénoncer surtout parce que ce qu’on ne dénonce pas ça ne va jamais arrêter», ajoute-t-elle.

Ceux qui sont témoins de gestes d’intimidation ont aussi un rôle à jouer, en condamnant et dénonçant l’intimidation croit-elle. Arianne a pu compter sur une connaissance, Anabelle Malenfant, qui s’est portée à sa défense durant sa période creuse et Anabelle est fière de l’avoir fait.

«Quand les gens parlaient en mal d’Arianne, je les raisonnais, je leur disais non. Qu’est-ce qu’elle t’a fait pour que tu lui fasses ça? Est-ce qu’elle le mérite vraiment? Est-ce qu’elle l’a cherché? Non, je ne pense pas. Elle ne mérite pas ça. Moi j’ai déjà fait de l’intimidation et j’ai compris que ça faisait juste détruire les autres.»