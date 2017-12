Sortie d'un album posthume de Jimi Hendrix

Un album posthume de la légende américaine du rock Jimi Hendrix, composé de dix morceaux enregistrés quelques mois avant sa mort en 1970, sortira le 9 mars 2018, ont annoncé jeudi les héritiers du guitariste de génie.

«Both Sides of the Sky» doit être le dernier opus d'une trilogie d'albums posthumes et suivra deux disques déjà sortis en 2010 et 2013.

On retrouvera dessus notamment une reprise du morceau «Woodstock» de Joni Mitchell, un morceau que la Canadienne avait écrit après avoir manqué le célèbre festival de 1969, auquel Jimi Hendrix avait lui participé.

Jimi Hendrix avait enregistré sa version de «Woodstock» avec une autre légende de la guitare: Stephen Stills, du mythique groupe des années 1970, Crosby, Stills, Nash & Young.

L'album contiendra également une nouvelle version restaurée de «Cherokee Mist», un morceau sans parole sur lequel Hendrix rend hommage à ses origines amérindiennes et délaisse sa guitare pour jouer d'une cithare.

«La vraie maison de Jimi était son studio. C'est là où la musique et la magie se faisaient», a déclaré Eddie Kramer, l'ancien producteur du guitariste, qui a été impliqué dans la conception de l'album.

«Both Sides of the Sky» contiendra des morceaux enregistrés entre janvier 1968 et février 1970. Jimi Hendrix, qui luttait contre une addiction à la drogue et à l'alcool, est mort à 27 ans dans un hôtel de Londres en septembre 1970.