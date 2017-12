Toujours à la recherche de Deborah Laurent-Gervais

Les policiers ont installé un poste de commandement à McMasterville et distribuent des tracts aux passants dans le but de retrouver Deborah Laurent-Gervais, une mère de famille disparue depuis deux ans maintenant.

Elle a quitté la résidence familiale le 30 novembre 2015, alors qu’elle avait 57 ans, et n'a pas été revue depuis.

Depuis, c’est le plus grand mystère autour de cette femme sans histoire, qui ne prenait pas de médication et qui n’était pas connue pour avoir des idées suicidaires avant de s’évanouir dans la nature.

«On nous pose la question si notre présence ici est suite à de nouvelles informations. Non, ce n'est pas le cas. Justement, on se dit: deux ans plus tard, toujours une disparition non solutionnée. Allons sonder le public pour voir si quelqu'un, quelque part aurait pu croiser cette dame-là», a expliqué l’agent Yanic Parent de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent.

À l'époque de sa disparition, la police avait mené plusieurs battues et avait eu recours également à l'hélicoptère pour la retracer.