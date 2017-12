Une fusillade dans une école fait trois morts, dont le tireur

Deux étudiants ont trouvé la mort lors d'une fusillade dans une école du Nouveau-Mexique jeudi et le tireur présumé est décédé, a indiqué la police, tandis que les médias locaux faisaient état d'environ 15 blessés, en citant les forces de l'ordre.

L'école Aztec High School, à 300 kilomètres au nord de cet État du sud américain, a été évacué, a précisé la police de l'État du Nouveau-Mexique sans plus de précision.

Il se trouve dans une région proche d'une réserve de la tribu Navajo.

«C'est tragique quand nos enfants sont violemment touchés, particulièrement sur les campus de lycées», a commenté le président de la tribu Navajo Russell Begaye, présentant ses condoléances aux familles.

Toutes les écoles des alentours ont été placées en confinement par précaution et la police s'est rendue sur place pour enquêter sur l'incident, survenu dans la ville d'Aztec, qui compte près de 7 000 habitants.

«Ces événements sont imprévisibles. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour protéger nos proches, nos enfants et nos familles», a conclu M. Begaye.

Environ 3 700 enfants et adolescents sont morts ou ont été blessés cette année aux États-Unis par des tirs d'armes à feu et il y a eu environ 328 fusillades de masse, impliquant plus de deux personnes, selon le site gunviolencearchive.org.

Plus de 33 000 personnes meurent chaque année par armes à feu aux États-Unis, y compris environ 22 000 suicides.