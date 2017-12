385 000 $ pour une chirurgie plastique des paupières ratée

Une femme de 63 ans réclame 385 000 $ à une médecin pour une chirurgie plastique des paupières ratée qui l’empêche maintenant de fermer les yeux convenablement.

Après une «excision cutanée au coin interne des paupières» en 2010, une femme de Boucherville, en Montérégie, décide de faire affaire avec l’Institut privé de Chirurgie à Québec en 2014, insatisfaite de la première chirurgie.

Au cours de cette chirurgie faite par la Dre Dominique Meyer, la cliente demande alors si la chirurgienne «a enlevé beaucoup de graisse et de peau».

«On ne peut pas faire du neuf avec du vieux»

La Dre Meyer aurait alors dit avoir «enlevé de deux à trois millimètres de peau». Or, selon la défenderesse, d’importants problèmes ont émané de cette chirurgie, dont une différence d’ouverture entre l’œil gauche et l’œil droit et une vision embrouillée.

Au cours d’une consultation suivant l’intervention, la chirurgienne aurait répondu aux inquiétudes de la plaignante: «On ne peut pas faire du neuf avec du vieux».

La dame a ensuite cherché des solutions auprès d’un autre spécialiste. Ce dernier lui aurait dit qu’«un autre chirurgien lui a enlevé trop de peau».

Qualité de vie diminuée

En plus d’un «creux anormal sous les yeux», la plaignante affirme souffrir de sécheresse oculaire, de douleurs et d’un sommeil difficile.

D’autres expertises ont assuré que la plaignante ne pourrait jamais avoir ses yeux d’avant.

Puisque sa qualité de vie est «grandement diminuée» et que les séquelles sont permanentes, la dame de Boucherville réclame la somme de 385 000 $ à la médecin de l’Institut privé de Chirurgie de Québec.