Accord entre Paris et Bruxelles pour le procès de Salah Abdeslam

Paris et Bruxelles ont trouvé un accord pour la remise, le temps de son procès en Belgique, du seul survivant des commandos jihadistes auteurs des attentats de 2015 à Paris, a-t-on appris vendredi de sources concordantes.

Actuellement incarcéré dans une prison de la banlieue parisienne, Salah Abdeslam, 28 ans, restera «très probablement» incarcéré en France, dans une prison proche de la frontière, durant le procès, a indiqué une source proche du dossier.

Après le principe de la remise temporaire récemment entériné par la cour d'appel de Paris, la procureure générale de la capitale française et la justice belge devaient encore sceller un accord sur les conditions de ce transfert très sensible. Cet «accord a pu être trouvé entre les autorités compétentes», a annoncé vendredi une source judiciaire à Paris, sans plus de détails.

Seul survivant des commandos qui ont fait 130 morts le 13 novembre 2015 à Paris, Salah Abdeslam doit être remis temporairement à la Belgique le temps de son procès pour une fusillade à Bruxelles lors de sa cavale.

«Aux dernières nouvelles tous les accords ont été pris entre les deux Etats concernés et entre les autorités compétentes. Les modalités pratiques, je ne les connais pas. (...) Tout est apparemment réglé», a affirmé Luc Hennart, président du tribunal de première instance de Bruxelles, où le procès doit se tenir du 18 au 22 décembre.

Le temps de ce procès, pour lequel il n'a toujours pas demandé l'assistance d'un avocat, Salah Abdeslam, actuellement incarcéré dans des conditions extrêmement rigoureuses à Fleury-Mérogis, en banlieue parisienne, «restera très probablement en France», selon une source proche du dossier.

Déjà évoquée ces dernières semaines, l'hypothèse d'une incarcération provisoire au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil (nord de la France), est «très fortement privilégiée», a ajouté cette source.

«On voulait un lieu où les règles de sécurité sont les mêmes qu'à Fleury et un lieu proche de la Belgique. (...) Nous avons travaillé sur un ratio efficacité/sécurité» et ce centre «remplit les conditions», a poursuivi cette même source.

Il s'agit de la première comparution publique de Salah Abdeslam depuis les attentats parisiens. Au coeur de cette audience, la fusillade avec des policiers survenue à Bruxelles le 15 mars 2016 dans une planque qui abritait le fugitif, trois jours avant son arrestation dans la capitale belge, au terme de quatre mois de cavale.