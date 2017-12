Barrette se scandalise d’un boni... qu’il a négocié

Gaétan Barrette dit être «scandalisé» par une prime de 105 $ pour les chirurgiens ponctuels alors qu’il l’a lui-même négociée.

«Moi-même ça me scandalisait et ça me scandalise encore aujourd’hui», a lancé le ministre de la Santé vendredi lors d’une mêlée de presse à la sortie du caucus libéral.

Le gouvernement Couillard a versé depuis trois ans 41 millions $ en bonus uniquement pour que des médecins arrivent et terminent à l’heure dans les salles d’opération, révèle le Bureau d’enquête.

Les médecins spécialistes qui font des interventions chirurgicales ont bel et bien droit à une «prime d’assiduité» pour que les salles d’opération des hôpitaux soient en activité entre 8 h le matin et 16 h l’après-midi durant la semaine.

M. Barrette comprend que cette situation puisse choquer la population, mais estime que «beaucoup» de médecins sont à l’argent, et que «le levier qui fait le plus changer leur comportement», c’est «le revenu et les conditions qui y sont attachés».

«Historiquement, il y a eu un problème de gestion de l’utilisation du temps d’opération. Pour avoir un bloc opératoire qui fonctionne à pleine capacité, il faut que les gens arrivent à l’heure», a expliqué M. Barrette.

Mais comme le rapporte Le Journal, le bonus a eu un effet limité: le nombre d’opérations réalisées depuis l’instauration de cette prime d’assiduité a augmenté de seulement 1% entre 2012 et 2017.

M. Barrette a ajouté que cet argent-là «aurait été dépensé de toute façon», car il fait partie de l’enveloppe globale de rémunération des médecins. Québec et la Fédération des médecins spécialistes ont simplement estimé que cet incitatif était la façon la plus pertinente d’utiliser ces fonds.

M. Barrette a indiqué que la loi 130 lui permettra d’agir plus promptement pour exiger qu’un médecin arrive à l’heure au bloc opératoire.