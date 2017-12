Cellulaire au volant: permis suspendu dès la première récidive

L’utilisation du cellulaire au volant pourrait engendrer une suspension du permis de conduire dès la première récidive, selon le nouveau Code de la sécurité routière déposé vendredi par le ministre des Transports.

Les automobilistes qui seraient tentés d’utiliser leur cellulaire sur la route pourraient voir leur permis être suspendu pour 3, 7 ou 30 jours, selon qu’il s’agisse d’une première, deuxième ou troisième récidive subséquente sur une période de deux ans. La mesure s’inspire de ce qui se fait en Ontario.

Le ministre André Fortin avait déjà fait savoir son intention d’augmenter substantiellement les amendes pour les conducteurs qui utilisent leur cellulaire. La fourchette d’amende passe de 80 $ à 100 $, ainsi que de 300$ à 600$, et double en cas de récidive. Fait à noter, les cyclistes sont aussi assujettis à cette interdiction et s’exposent à des amendes variant entre 80 $ et 100 $.

Les apprentis conducteurs – autant automobilistes que motocyclistes – auront un couvre-feu de minuit à 5h. Les détenteurs de permis probatoire âgé de 19 ans ou moins ne pourront transporter qu’un seul passager âgé de 19 ans ou mois, entre minuit et 5h, pendant les six mois suivant la délivrance de leur permis. Durant les six mois suivants, ils pourront conduire un maximum de trois personnes de moins de 19 ans la nuit.

En cas de contravention à ces derniers règlements, l’amende oscillera entre 200 $ et 300 $ et s’accompagne de quatre points d’inaptitude, soit la totalité des points dont les jeunes conducteurs bénéficient.

Les pneus d’hiver seront quant à eux obligatoires à compter du 1er décembre et non plus du 15 décembre. L’obligation perdure jusqu’au 15 mars.

Antidémarreurs à vie

Les antidémarreurs éthylométriques seront obligatoires dès la première récidive en matière d’alcool au volant, et non plus à trois infractions. Le récidiviste sera assujetti à vie, mais pourra demander à ce que soit levée cette obligation après 10 ans.

Plus de détails suivront...