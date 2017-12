Des détenus fâchés d'être privés des «roulottes de l'amour»

Les détenus du pénitencier de Port-Cartier sont en colère, car ils ne pourront pas avoir d’intimité avec leur conjointe pendant plusieurs mois.

Le programme de visite familiale privée (VFP) est suspendu au pénitencier de Port-Cartier près de Sept-Îles, en raison de travaux de construction à proximité des unités prévues à cet effet.

L’établissement à sécurité maximale d’une capacité de 237 détenus compte parmi ses rangs des criminels tels que Luka Rocco Magnotta, l’ex-colonel des Forces canadiennes Russel Williams et l’ex-cardiologue Guy Turcotte.

Jusqu’à la fin février

Cette semaine, ils ont reçu une note leur mentionnant la suspension des visites familiales privées jusqu’à la fin février 2018. Ils peuvent continuer de recevoir leurs proches dans la salle des visites, mais pas pour des séjours privés dans des «roulottes».

À l’approche des Fêtes, la situation choque particulièrement les détenus.

«Le secteur H a refusé de retourner dans ses cellules ce matin (jeudi) pour revendiquer le fait qu’ils ferment et qu’ils ont annulé les roulottes de tout le monde», a raconté le détenu Jean-François Blanchette, en entrevue avec Le Journal.

Environ 80 prisonniers étaient impliqués dans la manifestation qui aurait provoqué un arrêt des opérations dans le pénitencier, selon le détenu Blanchette.

Ce dernier affirme que les prisonniers pourraient poser d’autres gestes pour faire connaître leur mécontentement, mais qu’ils comptent toujours agir de manière «pacifique».

Isolement

Les visites familiales privées ont un rôle important à jouer pour la santé mentale des détenus, estime le Regroupement canadien d’aide aux familles des détenu(e)s.

«C’est très difficile d’être à l’intérieur d’une prison. Ils se sentent seuls et isolés. Souvent, les gens combattent la dépression et le suicide est sept fois plus élevé que la moyenne nationale à l’intérieur de la prison, versus à l’extérieur dans la communauté», a dit Louise Leonardi, directrice.

Réservoirs pétroliers

Le Service correctionnel du Canada explique procéder au remplacement de réservoirs pétroliers. Les travaux ont lieu près de l’endroit où se déroulent les VFP.

«Par mesure de précaution, nous avons jugé qu’il serait plus sécuritaire de réduire les accès de l’endroit durant les fins de semaine seulement», a indiqué Lyne Dumais, gestionnaire régionale des communications au Service correctionnel du Canada.

Les détenus ont accès aux unités lorsqu’ils respectent certains critères. On y retrouve généralement deux chambres et un espace regroupant la cuisine et le salon.