Des règles strictes à Toronto pour la location de courte durée

De nouvelles règles plus strictes viennent d’être adoptées à Toronto pour la location de courte durée, comme le propose Airbnb. Il sera notamment interdit aux propriétaires de louer à court terme des appartements autres que leur résidence principale, comme ceux au sous-sol notamment.

Le conseil municipal de Toronto a voté jeudi pour des mesures qui resserrent le cadre réglementaire, notamment pour les adeptes d’Airbnb.

La plate-forme Airbnb compte plus de 10 000 hôtes à Toronto, dont environ 700 appartements secondaires, selon le quotidien «The Globe and Mail». Ce dernier type de location (moins de 28 jours) deviendra donc illégal dès le 1er juillet 2018, en vertu des nouvelles règles.

L’objectif est d’avoir un équilibre entre l'offre de logement et la demande, entre autres pour les logements abordables qui se font de plus en plus rares dans la Ville-Reine.

«Je pense que nous sommes restés fidèles à notre principe que tout propriétaire ou locataire dans cette ville peut utiliser les résidences principales pour la location à court terme, a indiqué la conseillère municipale Ana Bailao. La Ville a trouvé aujourd'hui le juste équilibre dans le maintien et la protection de l'offre de (logements), tout en permettant l'innovation dans cette économie de partage de la maison.»

Par ailleurs, en vertu des nouvelles règles, les hôtes de type Airbnb doivent s'inscrire auprès de la Ville et payer des frais annuels de 50 $. De plus, les maisons entières ne peuvent pas être louées plus de 180 nuits par année, mais lorsque le propriétaire est présent, il n'y a pas de limite pour trois chambres.

Dans le cas des plates-formes comme Airbnb, elles vont payer des frais de 5000 $ pour une licence et une taxe de 1 $ la nuit pour chaque réservation. Les entreprises vont également devoir s'assurer que chaque inscription sur leur plate-forme possède un numéro d'enregistrement valide et développer des procédures pour «atténuer les nuisances du voisinage» comme le bruit.