Deux mois de prison pour le créateur du PlexCoin

Le créateur de la monnaie virtuelle appelée PlexCoin, Dominic Lacroix, devra passer les deux prochains mois en prison et doit se constituer prisonnier dès vendredi pour outrage au tribunal.

À cette détention, le tribunal condamne également l’entreprise du citoyen de Québec, DL Innov, à une amende de 100 000 $. Dominic Lacroix avait toutefois manifesté son désir d’en appeler pendant les délibérés de la Cour supérieure après l’audition du 3 octobre.

L’autorité des marchés financiers avait exigé de Dominic Lacroix qu’il cesse de faire des transactions concernant sa cybermonnaie, le PlexCoin. Une condition que l’administrateur n’a pas respectée de sorte qu’il a été reconnu coupable d’outrage au tribunal le 14 novembre dernier.

Selon la preuve déposée par l’enquêteur de l’AMF, Dominic Lacroix a poursuivi ses activités malgré une décision datant du 20 juillet dernier. Lacroix devait notamment cesser toute sollicitation et publicité concernant le PlexCoin.

Or des échanges entre l’administrateur et un employé ont démontré des activités après la décision de l’AMF. Il dit notamment à son employé dans une conversation obtenue par l’AMF. «On s’en fout de l’AMF».

Plus tard, le 27 juillet 2017, il dit : «ton avocat parles-tu de l’AMF qui a aucun droit».

«Désinvolture»

Depuis le 29 septembre, le site n’est plus accessible avec une adresse IP au Québec, mais il est toujours possible d’y accéder notamment avec une adresse IP du Japon ou encore de la France.

Après avoir lu les entretiens entre Dominic Lacroix et son employé, le tribunal estime qu’ils «démontrent la désinvolture des défendeurs à l’égard des ordonnances rendues et leur intention de ne pas les suivre».

Lacroix a donc poursuivi ses activités, estime le tribunal. Plus encore, «tous les efforts sont mis pour mettre n’œuvre et poursuivre les activités qui leur sont ordonnées de cesser».

Des millions disparus

Dominic Lacroix et sa conjointe Sabrina Paradis-Royer auraient fait des victimes partout dans le monde. En plus de l’AMF, la Securities and Exchange Commission américaine réclame 15 millions $ à l’homme de 35 ans.

Il promettait des profits potentiels de 1354 % à ses clients. Lacroix n’a pas de permis pour agir en tant que courtier. L’AMF avait fait signer un engagement à Lacroix en 2011 pour qu’il cesse ses activités.