Incendies en Californie: les vents créent de dangereux tourbillons dans les montagnes

Les feux de forêt en Californie qui ravagent la région de Los Angeles ne sont toujours pas contenus, et d’autres foyers se sont déclarés à San Diego et à Santa Barbara, entraînant des évacuations massives.

Plus de 212 000 habitants sont toujours évacués.

Une Québécoise qui habite à San Fernandino, au nord de Los Angeles, a témoigné de l’urgence de la situation dans une entrevue accordée à TVA Nouvelles.

Geneviève Case, ne fait pas partie des évacuées, et se considère en sécurité pour le moment. Néanmoins, elle et sa famille se trouvent affectées par les feux.

«On est affectés par la fumée, la qualité de l’air, les cendres, même si on ne les voit pas physiquement. Je suis allée faire une petite commission plus tôt, j’étais essoufflée, la gorge, les yeux me piquaient, c’est ça le problème pour nous : la qualité de l’air», a-t-elle indiqué en entrevue à 100% Nouvelles sur LCN.

Les feux de forêt se propagent très rapidement en raison des forts vents, qui ont atteint jeudi la force d’un ouragan de force 1. Selon les prévisions météo, les vents devaient se calmer vendredi. Finalement, ils risquent de continuer à souffler jusqu’à dimanche.

«On a des bourrasques de vent, surtout dans le comté de Ventura, qui peuvent aller jusqu’à 85 km/h. Ça change constamment. Même si les vents vont vers l’océan, ça crée des mini-tornades sur les montagnes. Une étincelle peut partir un feu en moins de trente secondes», raconte la Californienne d’adoption.

«Il y a donc encore beaucoup d’inquiétude pour les gens touchés».

Selon la Québécoise qui habite la région depuis 12 ans, la population est relativement calme face à la situation.

«Les gens sont quand même habitués, ce n’est pas comme si c’était comme ça tous les jours, mais on n’a pas le choix», assure-t-elle.

Mme Case se dit prête à évacuer à tout moment. «On a nos sacs de préparés, les autorités nous donnent des conseils pour préserver nos biens».