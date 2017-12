Lancement d’une étude de 10 ans sur l’effet du stress sur les policiers

Parce que les policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) passent leur carrière à être «exposés à un plus haut taux de situations traumatisantes» que le reste de la population, une vaste étude s’étendant sur 10 ans vient d’être commandée pour évaluer l’effet à long terme du stress sur les forces de l’ordre.

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Ralph Goodale, de passage vendredi à l’école de la GRC de Regina, en Saskatchewan, a annoncé qu’un contrat avait été accordé à l’Université de Regina par Services publics et Approvisionnement Canada pour la réalisation de cette étude, dont les coûts sont estimés à 8,9 millions $ pour ses trois premières années.

L’étude a pour but de déterminer les signes liés aux traumatismes psychologiques et physiologiques, de même que les troubles inhérents au stress et au stress post-traumatique, ceci en vue de déployer des plans favorisant la santé mentale des policiers de la GRC, mais aussi des autres forces de l’ordre à travers le pays, sans oublier leurs confrères pompiers et ambulanciers.

La GRC dit qu’elle «continue de perdre beaucoup de ses membres en raison de problèmes de santé mentale». En 2014, près de 42 % des cas d’invalidité de longue durée des membres réguliers de la GRC étaient liés à des problèmes de santé mentale, selon les chiffres dévoilés par la police fédérale.

«Les traumatismes liés au stress post-traumatique, ainsi que d’autres traumatismes liés au stress opérationnel, touchent les policiers de façon disproportionnée – eux qui travaillent inlassablement pour garder nos collectivités en sécurité. Nous sommes résolus à offrir aux agents de la GRC le soutien en santé mentale dont ils ont besoin pour se rétablir. Les résultats de cette étude nous aideront à mieux comprendre le problème et à offrir un meilleur soutien», a dit le ministre Goodale.

Dans le cadre de l’étude, on aura recours à une technologie portable, à des évaluations psychologiques annuelles volontaires ainsi qu’à des instruments d’autoévaluation.