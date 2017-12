Le Bureau du coroner enquêtera sur la mort d'un patient

Le Bureau du coroner enquêtera sur les circonstances du décès de l’homme qui a été refusé au CLSC de Paspébiac, en Gaspésie, même si le CISSS a conclu, jeudi de la semaine dernière, que l’équipe médico-nursing n’avait pas commis de faute.

Le 23 novembre, un patient en arrêt cardiaque est décédé lors de son transport de Bonaventure jusqu’à l’hôpital de Maria. Le CISSS avait donc décidé de mener une enquête interne, alors que l’équipe en place au CLSC de Paspébiac a refusé de prendre le patient en charge. Celui-ci a donc été transporté à Maria, à une cinquantaine de minutes de Paspébiac.

Or, une enquête menée par le CISSS avait permis de conclure que le patient était décédé à son domicile, avant même d'être transporté à bord de l’ambulance et qu’aucun lien ne pouvait être fait entre le décès du patient et la couverture médicale du CLSC de Paspébiac.

Les circonstances du décès demeurent toutefois nébuleuses, aux yeux du Bureau du coroner, qui a décidé d’enquêter sur les circonstances du décès de l’individu.

«C’est effectivement sous investigation et c’est la Dre Renée Roussel qui est en charge», a confirmé vendredi Chloé Constance Beaulieu, porte-parole au Bureau du coroner.

«L’investigation se fait dans le but d’éclaircir tout ce qui a été véhiculé par le CISSS et les ambulanciers et éclaircir les causes de ce décès-là», a terminé la porte-parole.