Le directeur exécutif de Saguenay accepte de quitter ses fonctions

TVA Nouvelles a appris que Me Louis Coulombe a accepté de quitter ses fonctions de directeur exécutif Prévention et éthique à la Ville de Saguenay. Et son poste jugé inutile sera aboli par la nouvelle administration municipale.

L'entente sur son départ est intervenue jeudi et le conseil municipal a tenu une assemblée extraordinaire vendredi après-midi.

Les détails de cette entente seront dévoilés lundi.

Selon les sources de TVA Nouvelles, Me Coulombe obtiendrait entre autres une indemnité de départ de 525 000 $.

Louis Coulombe bénéficiait d'un contrat de 10 ans qui venait à échéance en 2026.