François Legault vante... ses adversaires

En tête des sondages, François Legault a voulu minimiser les attentes lors de son bilan de fin de session parlementaire, allant même jusqu’à souligner les qualités de ses adversaires.

«Même si les libéraux sont très contestés, il reste que ce sont des adversaires redoutables, c'est une grosse machine libérale, et on n'a pas fini de voir des cadeaux électoraux, comme on le voit depuis quelques semaines de la part du Parti libéral», a commenté le chef de la CAQ vendredi matin.

«Donc, les libéraux sont loin d'être battus, on a encore du travail à faire, des gros défis», a-t-il ajouté.

François Legault a aussi mis ses troupes en garde contre l’adversaire péquiste, troisième dans les sondages. «Je pense qu’il ne faut pas sous-estimer Jean-François Lisée», a-t-il lancé.

«Politique de bas étage»

D’ici aux prochaines élections, prévues pour octobre 2018, le chef de la CAQ s’attend à être la cible des attaques de ses adversaires. «Évidemment, on s'attend, dans les prochains mois, à avoir des tirs groupés de nos adversaires, a-t-il prédit. C'est déjà commencé.»

En effet, quelques minutes plus tôt, le premier ministre Philippe Couillard avait d’ailleurs critiqué âprement le chef de la CAQ en l’accusant, en anglais, de faire de «la politique de bas étage».

Attaques personnelles

Invité à répliquer, François Legault a déploré le ton des attaques. «La façon que monsieur Couillard fait de la politique n’est pas comme il l’avait annoncé au début [de son mandat], a-t-il affirmé. Il a dit qu’il serait respectueux. Qu’il ferait de la politique autrement. Nous voyons tous que ce n’est pas ce qu’il a fait. Et c’est son choix.»

François Legault a également rappelé que plusieurs propositions de la CAQ ont été mises en place par le gouvernement Couillard. «Pourquoi il a volé autant d’idées de la CAQ, si ce n’est pas bon ce qu’on propose?», a-t-il demandé.