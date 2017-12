Les humoristes réunis pour les victimes d’abus

Après un automne marqué par plusieurs scandales d’inconduites sexuelles, le milieu de l’humour salue le courage des victimes d’abus qui ont trouvé le courage de dénoncer et il se mobilisera pour elles sur scène.

Une coalition d’humoristes, qui comprend notamment Martin Petit, François Bellefeuille, Laurent Paquin, Véronic DiCaire et Mike Ward, offrira un spectacle-bénéfice intitulé «Vive ton courage», qui sera présenté à L’Olympia le 24 avril prochain.

Patrick Groulx et Mélanie Ghanimé prendront les commandes de l’animation lors de cette soirée, tandis que Mélanie Couture, Jean-Thomas Jobin, Maude Landry, Sylvain Larocque, Dominic Paquet, Mario Tessier et Silvi Tourigny se produiront également au profit du Regroupement québécois des CALACS (Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel), de la Fondation Marie-Vincent et de l’organisme La Traversée.

Le regroupement prévoit par ailleurs lancer son propre festival d’humour à l’été 2018, se dissociant ainsi de celui du grand patron de Juste pour rire, Gilbert Rozon, sur qui pèsent des allégations d’agression sexuelle.

Les billets de «Vive ton courage» sont en vente en ligne (olympiamontreal.com).