Les informations étaient non fondées dans le cas de bestialité à Québec

Les informations qui laissaient croire qu’une jeune femme de Québec aurait commis de la bestialité à l’endroit de ses animaux étaient non fondées, selon le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

«Plusieurs vérifications ont été effectuées par les enquêteurs et selon les résultats obtenus, rien ne nous laisse croire que la suspecte a commis de la bestialité. Les informations transmises via les médias sociaux ne provenaient pas de la dame et s’avèrent être non fondées», a indiqué vendredi la porte-parole du SPVQ, Mélissa Cliche, par voie de communiqué.

Toutefois, la femme est toujours soupçonnée de cruauté animale et doit comparaître à une date ultérieure.

«Nous tenons également à rassurer la population que la suspecte respecte ses conditions de remise en liberté et donc qu’elle ne s’est procuré aucun nouvel animal depuis son arrestation», a dit Mme Cliche.

Les deux chiens et le chat qui étaient sur les lieux de l'arrestation ont été confiés à l'organisme Les Fidèles moustachus.