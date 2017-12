Les meilleures applications mobiles conçues au Québec

Avec la fin de l’année qui approche, il est intéressant de revenir sur les applications mobiles essentielles de 2017. Pour célébrer le talent d’ici, on vous présente les 10 applications 100 % «made in Québec» ayant fait leur place dans nos téléphones cette année.

Transit

Application essentielle en milieu urbain, Transit a su devenir la référence en transport en commun. L’application présente plusieurs options pour se rendre à destination, incluant autobus, métros, Bixi, Autopartage et autres. Elle fournit aussi l’heure de passage des autobus et l’emplacement des vélos et autopartage à proximité. En plus, elle est disponible dans plus d’une centaine de villes dans le monde, ce qui en fait un compagnon de voyage fort utile.

Hopper

Pour planifier un voyage, Hopper est l’un des meilleurs points de départ pour magasiner vos billets d’avion. L’application cherchera les meilleures options de vols et d’hôtels pour votre destination et son système d’alerte vous indiquera le meilleur moment pour acheter à bon prix.

Ampme

Avec les Fêtes qui approchent, impossible d’oublier AmpMe. L’application permet de synchroniser vos téléphones pour faire jouer une même musique simultanément. Ambiance assurée sans le moindre effort.

SAQ

L’application de la SAQ continue de se démarquer par ses conseils et ses offres personnalisées, son intégration du programme de fidélité et la possibilité d’y faire des achats. Pour le temps des Fêtes, elle sera d’une grande aide pour planifier les cocktails de ceux qui recevront famille et amis.

Alfred Sommelier

Alfred permet aux amateurs de vin et spiritueux d’aller au-delà de l’application SAQ et de gérer l’inventaire de votre propre cave en fournissant des conseils sur les bouteilles à ouvrir et les accords idéaux. L’application permet aussi de vendre et d’acheter des bouteilles à d’autres membres, en plus d’offrir un service d’assurance de votre précieuse cave. Un must pour tout œnophile.

Mylo

Mylo arrondit chacune de vos dépenses et place l’excédent pour vous. L’application permet ainsi d’économiser sans s’en rendre compte et de faire fructifier votre argent sans le moindre effort.

Téo Taxi

Le service ne se limite pas à l’application, mais celle-ci a grandement contribué à réconcilier les Montréalais avec l’industrie du taxi. Facile à utiliser, l’application permet de commander ou de planifier un taxi. Le service courtois, le paiement automatisé et la flotte de véhicules 100 % électriques sont autant d’arguments pour télécharger cette application.

Boostmi

Boostmi sera certainement fort utile cet hiver. En effet, l’application permet de demander une assistance routière en quelques clics sans besoin d’abonnement. Il est aussi possible pour les particuliers d’y offrir leurs services pour survolter un utilisateur dont la batterie automobile est à plat.

Sporteo

Les sportifs amateurs savent que gérer les présences et chercher des remplaçants peut demander du temps. On apprécie donc que Sporteo gère le tout automatiquement, en plus de permettre aux sportifs orphelins de se trouver une équipe.

Illico et Fibe TV

Il est intéressant de souligner ces applications permettant d’accéder à des contenus faits ici dans une interface conviviale, que vous soyez à la maison ou en déplacement. Il est possible de planifier un enregistrement sur votre décodeur à distance, pour ceux qui, comme votre chroniqueur, restent fidèles au câble.

BONUS

Hidden Places

Bien qu’il manque encore de contenu pour plusieurs destinations, Hidden Places permet de découvrir des trésors cachés dans plusieurs villes du monde. À travers les recommandations de voyageurs et d’habitants, vous pourrez donc sortir des sentiers battus. Avec une interface attrayante et conviviale, vous pouvez même utiliser l’application pour redécouvrir votre propre ville.

Ennemi

Pour découvrir la réalité augmentée ou plonger dans une expérience culturelle exceptionnelle, cette collaboration internationale de l’ONF offre une vision unique des plus grands conflits de nos temps. Elle vous placera entre deux combattants ennemis vous racontant chacun leur perspective du conflit qui les implique. Une vision humaine et percutante de l’actualité et une intéressante prouesse technologique.