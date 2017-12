Lisée obligé de défendre son bilan

Lors du traditionnel bilan de fin de session parlementaire, Jean-François Lisée a dû commenter les déboires de son parti, troisième dans les intentions de vote.

«Est-ce qu'on a des bons sondages en ce moment? Non. Je vous le dis, là, les sondages ne sont pas bons, a reconnu le chef du Parti québécois vendredi. On déteste la langue de bois. On déteste ça. Alors, est-ce qu'on veut remonter la pente? Oui.»

Le Parti québécois est passé de 29% à 19% dans les intentions de vote depuis que Jean-François Lisée a été élu à sa tête en octobre 2016, selon la firme Léger.

Malgré les critiques des chroniqueurs et les mauvais sondages, Jean-François Lisée assure qu’il a du plaisir à diriger le PQ. «J'adore ça. J'adore être chef du Parti québécois, dit-il. Puis savez-vous, moi, j'étais conseiller, deux premiers ministres, puis il y a des bouts où ça allait mal. Puis c'est quand on est en difficulté que l'énergie du Parti québécois se réveille, puis que l'équipe du Parti québécois est encore plus assidue, plus mordante, et puis vous allez voir ça.»

Sous-estimé

Il ajoute que le PQ a déjà été sous-estimé dans le passé. «Sous-estimer le Parti québécois, c'est un sport national. Puis le Parti québécois gagne. Alors, on se reverra le soir du premier octobre 2018», dit Jean-François Lisée.

Le chef péquiste reconnaît toutefois qu’il doit améliorer son image au sein de la population québécoise. «[...] à tort ou à raison, les gens ont une vision de moi qui est, disons, partielle», affirme-t-il.

Mauvaise perception?

En effet, le même sondage Léger affirme qu’à peine 9% des Québécois considèrent qu’il ferait le meilleur premier ministre.

Jean-François Lisée a donc entrepris de se faire connaître des électeurs. «Et lorsqu'ils me voient sur le terrain, lorsqu'ils me voient interagir, être à l'écoute, faire des blagues... Vous connaissez mon humour, vous, parce que vous me voyez souvent, a-t-il lancé à la presse parlementaire. Mais ça mérite d'être connu. Ça fait qu'on va travailler là-dessus.»

Il met également en garde le premier ministre Philippe Couillard, qui attaque fréquemment la CAQ, tout en ignorant largement le PQ. «Je pense qu'il est très mal conseillé», a-t-il lancé.

Du travail pour QS

Mais le chef libéral n’est pas le seul a tourné ses flèches vers la CAQ. Québec solidaire a également décidé de diriger dorénavant ses attaques contre François Legault et son équipe.

«La fonction d'un parti politique, c'est de gagner des élections puis de viser à former le gouvernement. Donc, nous, nos adversaires, c'est, soit le parti au pouvoir ou le parti qui a des chances d'être au pouvoir. Le Parti québécois n’entre dans aucune de ces catégories-là», a souligné son porte-parole masculin, Gabriel Nadeau-Dubois, lors du bilan parlementaire de sa formation politique.

Toutefois, Gabriel Nadeau-Dubois a dû reconnaître que son arrivée à Québec solidaire n’a pas eu d’effet durable sur les intentions de vote. Le parti a gagné un seul point de pourcentage depuis un an, malgré une hausse momentanée au printemps.

«Bien sûr qu'il reste du travail à faire. Bien sûr qu'on n'est pas encore rendus là où on voudrait l'être à la veille de l'élection, a-t-il commenté. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas à la veille de l'élection.»