Cette semaine, l’Astuce du Québec Matin propose une façon insoupçonnée de faire des économies, et surtout, un excellent moyen d'encourager la relève! Opter pour des produits et des services offerts par les différents centres de formation du Québec. En voici quelques exemples concrets...

La bouffe

Avec la période des Fêtes, on cherche à économiser sur la bouffe! Plusieurs régions accueillent des écoles qui offrent des cours de restauration. Les apprentis s’exercent et leurs «travaux pratiques» sont vendus à petits prix. Au centre de formation en boucherie de Jonquière, par exemple, il est possible d'acheter du poulet à 6$ le kilo, au lieu des 10$ en épicerie.

Mode et soins esthétiques

Pour vos sorties du temps des fêtes, que diriez-vous de rafraîchir votre look, et de le faire en économisant jusqu'à 80% sur les prix courants! À l'École des métiers des Faubourgs-de-Montréal, une coupe de cheveux pour homme se détaille à 8$ et une coupe stylisée pour femme à 16$. En sortant, passez par la boutique de mode de l’école, lorsqu’elle est ouverte, pour jeter un coup d’œil aux créations des étudiants vendus à prix réduit.

Les soins dentaires

Les soins dentaires sont souvent très coûteux. La Clinique dentaire de l'Université de Montréal offre 50% et plus de réductions sur les nettoyages et les différents soins. Notez qu'il faut s'y prendre longtemps à l'avance pour décrocher un rendez-vous.

Mécanique automobile à rabais

Votre véhicule nécessite une réparation ou un service d'entretien? Pourquoi ne pas le confier à un apprenti mécanicien! Plusieurs centres de formation offrent de tels services, il suffit de leur lâcher un coup de fil. C'est notamment le cas du Centre 24-juin à Sherbrooke.

Où trouver les écoles?

Pour dénicher les écoles qui desservent votre région, adressez-vous aux commissions scolaires qui sauront vous aiguiller. Vous devez savoir que dans le contexte scolaire, les étudiants sont supervisés par des professeurs, ce qui peut allonger la durée du service, mais ce qui garantit aussi sa qualité.