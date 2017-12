Mystérieuse disparition d'une adolescente à Saguenay

La famille de Selena Lalancette est très inquiète après que la jeune femme eut fugué lundi de l’Institut Saint-Georges, à Saguenay. Ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité, et croient qu’elle pourrait être séquestrée.

C’est le cas d’André Fontaine, son grand-père, qui est rongé par l'inquiétude depuis que sa petite-fille manque à l'appel. M. Fontaine dit avoir de bonnes raisons de croire que l'adolescente de 17 ans est retenue contre son gré.

«Elle a appelé sa mère dans la nuit de lundi à mardi et elle lui a demandé d'aller la chercher. Elle pleurait et elle a raccroché. Nous n'avons eu aucune nouvelle depuis ce temps. C'est certain que c'était sa voix au bout du fil», a témoigné son grand-père, vendredi, en entrevue à TVA Nouvelles.

M. Fontaine craint pour la vie de la jeune disparue, car son état de santé, tant physique que mental, nécessite une prise de médication soutenue. «Elle prend 14 pilules par jour et elle ne les a pas avec elle. Elle doit être très mal en point», a précisé l'homme de Saint-Eugène-D'Argentenay.

Selena Lalancette n'en est pas à sa première fugue. Mais celle-ci rappelle de très mauvais souvenirs à M. Fontaine, puisqu'il y a quelques années, la jeune avait été séquestrée pendant trois jours dans une résidence de l’arrondissement de Chicoutimi.

«Elle était prisonnière d'une chambre et a réussi à se sauver de la maison. Elle a été agressée sexuellement et même droguée», a relaté M. Fontaine.

Le policier à la retraite souhaite que son petit rayon de soleil puisse rentrer à la maison le plus rapidement possible. «Tu nous manques. Nous ne te laisserons pas tomber et nous serons toujours là pour toi», a-t-il dit, s’adressant directement à sa petite-fille.

Selena Lalancette a été vue pour la dernière fois dans le secteur de Chicoutimi le 4 décembre. Elle portait un manteau noir muni d'un capuchon avec de la fourrure, un jeans foncé et troué ainsi que des bottes noires à talon.

Son grand-père demande aux personnes qui pourraient l'avoir aperçue de le signaler aux autorités policières.