Neuf religieux visés par des allégations d'agressions sexuelles

Ce n'est plus un seul mais neuf membres de la Congrégation des Servites de Marie qui sont maintenant visés par une demande d'autorisation afin d'intenter un recours collectif relativement à des allégations d’agressions sexuelles.

Au départ, dans la demande de recours initiale, le requérant, dont l’identité est gardée confidentielle, alléguait avoir été agressé à de multiples reprises par le père Desgrandchamps, alors enseignant, alors qu’il fréquentait le Collège Notre-Dame des Servites d'Ayer's Cliff au milieu des années 70.

Depuis la médiatisation de sa démarche, le mois dernier, plusieurs autres présumées victimes ont dénoncé des agressions qu'elles auraient subies aux mains d'autres religieux, incluant des membres de la direction du Collège et de la Congrégation.

Voici une liste complète des membres de la communauté des Servites de Marie visés par la requête amendée: père Jacques Desgrandchamps; père Robert Desloges; père André Cotton; père Yvon Chalifoux; père Bernard Lajeunesse; père Raymond Délisle; frère Michel Lussier; frère Gilles Poirier; frère André-Marie Syrard.

Tous ces religieux ont oeuvré au Collège Notre-Dame des Servites pendant au moins quelques décennies.

Dans la demande amendée, on allègue certains faits, dont voici des exemples :

«Le père Bernard Lajeunesse venait régulièrement chercher des élèves au dortoir pour les amener dans sa chambre.»

«Un soir, un enfant de 12 ans qu'il a tenté de sodomiser est sorti de sa chambre en criant et pleurant.»

«Le père Claude Préfontaine, directeur général du Collège à l'époque, a menacé l'élève d'expulsion s'il n'oubliait pas ce qui s'est passé.»

«Un autre élève dit avoir été masturbé à plusieurs reprises par le Frère Gilles Poirier (...) il n'a pas été réadmis au Collège après avoir dénoncé les abus subis auprès du Père Préfontaine.»

«Vu le nombre d'agresseurs dénoncés (...) le nombre d'années qu'ils ont oeuvré au Collège (...) et le fait que les dirigeants du Collège et de la Congrégation savaient que des agressions sexuelles se déroulaient et n'ont rien fait pour y mettre fin (...) il est donc raisonnable de croire que plus d'une centaine de victimes potentielles ne se soient pas encore manifestés.»

Au départ, l'action collective déposée par un ancien élève, âgé de 12 ans au moment des agressions alléguées, réclamait des dommages et intérêts compensatoires, punitifs et exemplaires de près de 2 millions $.

Mentionnons que les pères de la congrégation des Servites de Marie n'ont plus aucune implication dans l'institution d'enseignement devenue laïque en 2007. L'école accueille une clientèle mixte depuis 2013 et s'appelle maintenant le Collège Servite.