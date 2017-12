Racisme: il s'en prend à une famille à coups de bâton de baseball

Un homme de 36 ans a été arrêté jeudi à London, en Ontario, après avoir attaqué à coups de bâton de baseball une famille dans ce qui ressemble à une attaque xénophobe, selon les autorités.

L’incident, qui est survenu jeudi dernier dans un stationnement d'un centre commercial de London, a été capté en partie par l’une des cibles du suspect et publié sur les réseaux sociaux. Selon les policiers, l’incident n’aurait pas été provoqué par la famille qui est d’origine colombienne, selon ce que rapporte le réseau CTV.

Dans la vidéo, on peut voir Mark Phillips frapper sa victime après avoir hurlé durant plusieurs secondes les mots «terroristes» et «ISIS» (le terme anglophone pour désigner le groupe armé États islamique). On peut même l'entendre crier «french terrorists» (terroristes francophones) alors que la famille est plutôt hispanophone.

Le père de famille serait intervenu pour éviter que l’assaillant ne frappe son fils de 13 ans et aurait subi une fracture d’une côte. La mère était également présente.

La famille a immigré au Canada il y a de cela 17 ans.

L’homme a été arrêté plus tard dans la journée de jeudi et accusé de voies de fait grave et de voies de fait armées.