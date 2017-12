L'Ontarien qui a tué une Montréalaise plaide coupable d’homicide involontaire

L’Ontarien qui avait tué la Montréalaise Tricia Boisvert avant de se débarrasser du cadavre en Outaouais a finalement plaidé coupable à une accusation réduite, vendredi.

«Oui, je le reconnais», a murmuré Philippe Steele-Morin, la tête basse, alors que son procès pour meurtre devait commencer le mois prochain, au palais de justice de Montréal.

À la place, l’accusé de 34 ans s’est reconnu coupable pour l’homicide involontaire et les outrages au cadavre de son amie, survenus en janvier 2014 à Montréal.

À cette époque, Steele-Morin était recherché par la police en Ontario pour des bris de condition. Il a alors contacté son amie de longue date, Mme Boisvert, qui le fournissait en drogue.

«Je crois qu’il s’est mis dans la m**** », avait alors dit Mme Boisvert à une amie, selon l’exposé conjoint des faits obtenu par «Le Journal de Montréal».

Alcool et drogue

La femme de 36 ans a finalement accepté d’aider Steele-Morin, qui était avec un ami. Elle les a accueillis à son domicile de la rue Notre-Dame à Montréal, et les trois ont commencé à boire l’alcool que Steele-Morin avait rapporté.

Au cours de la soirée, Mme Boisvert et Steele-Morin se sont retrouvés seuls. Les deux buvaient de la vodka, tandis que Mme Boisvert consommait aussi du speed, selon le document de cour. Ils se sont ensuite rendus dans un bar pour continuer à boire.

«Ils ont parlé de vente de narcotiques, l’ambiance était légère et la victime était de bonne humeur, elle était excitée de partir en vacances la semaine suivante», a expliqué en salle d’audience la procureure Delphine Mauger.

Strangulation

Au retour du bar, Steele-Morin s’est effondré sur le canapé et s’est endormi. Mais tout d’un coup, il se rappelle avoir été réveillé par Mme Boisvert qui baissait son pantalon. Son réflexe a été de la repousser, selon le document de cour admis tant par l’accusé que la Couronne.

«Plus tard, il s’est réveillé avec la victime par-dessus lui, a expliqué Me Mauger. Il se souvient vaguement de l’avoir frappée, et de l’avoir poussée. Il était lourdement intoxiqué et il se souvient vaguement des événements.»

Ce n’est que le matin, en se réveillant, que Steele-Morin a découvert le corps inanimé de son amie. L’autopsie révélera que Mme Boisvert est morte étranglée.

Panique

En panique, Steele-Morin a alors réalisé qu’il était «probablement» responsable de la mort de Mme Boisvert. Mais au lieu d’appeler la police, il s’est alors mis à paniquer.

Il a ainsi appelé des amis pour savoir quoi faire. L’un d’eux ne répondait pas au téléphone, tandis qu’une femme a accepté de venir d’Ottawa pour l’aider, sans savoir que Steele-Morin voulait se débarrasser d’un cadavre.

Dans la panique, l’accusé a quitté l’appartement de sa victime en oubliant de prendre les clés. Pour revenir, il a dû briser une vitre, laissant ainsi des traces d’ADN pour les policiers. Son amie d’Ottawa est ensuite arrivée, pour voir que Steele-Morin était en train de vomir.

«Il lui a dit qu’il avait tué son amie et que [Mme Boisvert] ne méritait pas ça», indique le document de cour.

Outrages au cadavre

Steele-Morin a ensuite mis le cadavre de sa victime dans la voiture, et s’est dirigé à Ottawa. Il a ensuite obtenu l’aide d’un ami, James Boucher, pour se débarrasser du cadavre.

«L’accusé a suggéré à James Boucher de découper le corps, de faire un trou dans la glace dans le Saint-Laurent et de jeter les parties du cadavre à l’eau, a expliqué Me Mauger. Il a aussi proposé de brûler le cadavre.»

Sauf que Boucher n’aimait pas l’idée. Il a alors proposé de se débarrasser du corps sur des terres appartenant à sa famille en Outaouais. Steele-Morin, qui vomissait, a accepté. C’était le 20 janvier 2014, soit trois jours après l’homicide.

«Ils ont placé le corps sous des planches de contreplaqué», a indiqué l’exposé conjoint des faits.

Le corps a finalement été retrouvé trois jours plus tard, et Steele-Morin a été arrêté et accusé. James Boucher, 35 ans, avait pour sa part plaidé coupable de complicité après les faits et d’outrages à un cadavre, écopant de 27 mois de détention.

Mais si les avocats se sont entendus pour que Steele-Morin plaide coupable à une accusation réduite, ils ne se sont pas encore entendus pour déterminer quelle sentence l’accusé devrait écoper.

À la demande de Me Alan Guttman, les plaidoiries sur la peine se dérouleront en février. D’ici là, Steele-Morin restera en détention préventive.