Trois-Rivières va réglementer les collectes sur la voie publique

Des mesures seront prises afin d'encadrer et de limiter les campagnes de financement dans les rues de Trois-Rivières.

La Ville devrait restreindre le nombre de permis émis aux organismes de charité. Des intersections libres de feux de circulation seront identifiées pour le positionnement des collecteurs.

Cette année, 17 campagnes ont été autorisées par la police de Trois-Rivières. Chaque fois, indique-t-on, le service reçoit de nombreuses plaintes d'automobilistes en raison des ralentissements de circulation auxquels ils se retrouvent confrontés.

«Ce n'est pas d'empêcher tout ça, a expliqué Yvan Toutant, le porte-parole de la Ville. Le but est d'encadrer le tout et surtout qu'il n'y en ait pas une multitude infinie. On va fort possiblement limiter leur nombre annuellement.»

Trois-Rivières imitera en cela Shawinigan qui a réglementé et restreint ce type de campagnes de charité.

La Grande Guignolée des médias se dit consciente de la situation et de la multiplication des évènements sur la voie publique. Elle souhaite toutefois conserver à Trois-Rivières comme c'est le cas à Shawinigan une forme de privilège basé sur son ancienneté et sur son caractère provincial.

«Nous sommes prêts à collaborer à la démarche de la Ville de Trois-Rivières parce que l'objectif derrière ça, oui il y a le fait de la multiplication, mais il y a l'élément de la sécurité qui nous préoccupe», a commenté Sébastien Turgeon, le coordonnateur de l'évènement en Mauricie.

En décembre 2016, une bénévole avait été blessée aux jambes par une automobile à un barrage érigé dans le secteur Trois-Rivières-Ouest.