Un réseau routier métropolitain de plus en plus amputé

La patience des automobilistes qui empruntent le réseau routier du grand Montréal a été mise à l’épreuve au cours des derniers mois voire année et bien, elle atteindra un autre niveau à compter de ce week-end et ceux pour les 21 prochaines semaines.

Les autoroutes 720 ouest et 20 ouest seront complètement fermées entre la sortie 5 dans le tunnel Ville-Marie et l’entrée de la 1ere avenue à Lachine, et ce, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Ces fermetures entraînent celle de plusieurs bretelles à compter de vendredi 23 h au lundi 5 h. L’entrée rue Lucien-L’Allier, l’entrée de la rue Fort et de la sortie 2 (rue Saint-Jacques).

De plus, il sera impossible pour les automobilistes d’emprunter la bretelle menant à l’autoroute 720 est à partir de l’autoroute 15 sud (Décarie) de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Selon le même horaire, la sortie 2 (avenue Atwater) de l’autoroute 720 est ne sera pas praticable.

Les automobilistes pourront emprunter le pont Honoré-Mercier, mais ils n’auront accès qu’à une voie sur 2. De samedi 2 h à dimanche 8 h, il y aura une voie en moins à la fin du pont en direction de Montréal.

De samedi 6 h à 9 h, c’est au début du pont en direction de Montréal que la route 138 ne comptera qu’une voie sur deux.

La bretelle pour le pont Mercier et Montréal sur la route 138-est venant de Châteauguay sera fermée le samedi 7 h 30 à 17 h.

De dimanche 19 h à lundi 5 h, l’autoroute 138 ouest comptera qu’une voie sur une possibilité de deux.