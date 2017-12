Un système de gestion des stationnements décrié par les automobilistes

Malgré plusieurs critiques à l’endroit des nouveaux horodateurs pour les stationnements extérieurs dans les établissements de santé de l’Estrie, la ville de Granby a décidé d’aller de l’avant dans la mise en place du système.

Parmi les changements importants, les usagers devront payer à leur arrivée plutôt qu’à leur sortie, ce qui engendre parfois des coûts supplémentaires puisque les gens ont tendance à mettre plus d’argent que moins.

«C’est pratiquement impossible de savoir combien de temps on sera à l’hôpital. On sait à quel moment on entre, mais jamais à quel moment on sort», a déploré un usager.

Les gens devront également s’assurer d’avoir en main une carte de crédit ou la monnaie exacte puisque le nouveau système ne remet pas le change.

«On conseille aussi aux gens d’écrire sur un bout de papier leur numéro de plaque d’immatriculation avant d’entrer puisque l’horodateur leur demandera. Ça évitera les allers-retours», a expliqué Jean Ferland, directeur du service technique.

Une application mobile sera mise à la disposition des usagers, qui pourront payer à partir de la salle d’attente, par exemple.

«Le seul avantage, c’est l’application Passeport Canada parce que, sinon, le nouveau système coûte plus cher que l’ancien», a ajouté un automobiliste.

Les administrateurs déploieront des préposés au stationnement jusqu’à la mise en place officielle du système, qui est prévue pour le 15 décembre.