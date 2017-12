Une bière brassée dans Charlevoix en l’honneur du G7

À six mois du sommet du G7, on sent que de plus en plus d’entreprises de Charlevoix se préparent à l’événement qui se tiendra à La Malbaie; c’est le cas de la Microbrasserie Charlevoix, qui a créé une bière pour l’occasion, nommée la «G7».

Dès que la tenue du G7 dans Charlevoix en 2018 a été annoncée, une idée a germé dans la tête du brasseur de la Microbrasserie Charlevoix. Pour Nicolas Marrant, il fallait créer une bière pour l’événement.

«La base, c’est l’ingrédient principal, c’est le malt d’orge canadien. La couleur vient principalement de l’ingrédient anglais qui est le malt d’avoine. La force d’alcool vient de l’ingrédient italien qui est l’orzo. On a vraiment très peu d’amertume dans le houblon français, le houblon japonais va apporter les agrumes et le houblon américain, une amertume un peu terreuse au début. La levure allemande, qui complète tout ça, va fermenter tous ces arômes et va apporter une signature très rafraîchissante», décrit-il.

Il est encore trop tôt pour savoir si les dirigeants du G7 goûteront à la bière brassée pour leur venue.

«On a eu des discussions déjà avec l’organisation, mentionne le président directeur général, Frédérick Tremblay. La réponse est très bonne. Il reste peut-être encore à avoir quelques discussions. Ils avaient hâte de goûter le produit. Quand on dit que c’est une bière démocratique, ce qu’on veut, c’est qu’elle plaise à tout le monde.»

L’équipe aimerait que leur concept devienne une tradition, et que chaque pays hôte du sommet créé sa propre bière.

Pour l’instant, la bière est disponible au Saint-Pub à Baie-Saint-Paul. Elle sera toutefois bientôt brassée à l’usine pour qu’elle soit vendue sur les tablettes à partir du printemps.

Le logo, conçu par l’artiste Mélissa Deschênes de La Malbaie, sera dévoilé prochainement.