La SQ ne ménagera pas les Hells

Armée d’une nouvelle «force de frappe» antimotards, la Sûreté du Québec promet d’être «dans les pattes» des Hells Angels et de les traquer comme ils l’ont rarement été par le passé.

C’est la priorité que le directeur général de la SQ, Martin Prud’homme, a fixée à ses troupes avant d’aller prendre les rênes de la police de Montréal pour un an à la demande du gouvernement, a appris «Le Journal de Montréal».

Il a autorisé la création de «l’Équipe d’intervention», une nouvelle escouade permanente pour intensifier la lutte contre les motards et intervenir sur les lieux de chacune de leurs démonstrations de force. Les Hells sont surveillés de près par des policiers de cette brigade, en fin de semaine, pendant les festivités de leur 40e anniversaire.

Combattre le feu par le feu

«M. Prud’homme en a clairement fait sa priorité, a confirmé l’inspecteur Guy Lapointe. Les motards sont plus présents que jamais. Ils s’affichent en toute impunité et par l’intimidation. On va combattre le feu par le feu. On sera là en nombre nous aussi et on ne les laissera pas faire. C’est tolérance zéro.»

Hier soir, des policiers avec des vestes bien identifiés à la lutte au crime organisé étaient légion au Centre Bell où des membres des motards ont assisté à un gala d’arts martiaux mixtes.

Durant la soirée, des agents de renseignements ont rafraîchi leurs albums, caméras vidéo et appareils photo à la main. Ils se sont fait rapidement repérer par les motards, qui ont pris l’affaire sans se fâcher, souriant même pour leurs objectifs.

Discours percutant

Martin Prud’homme, un ex-enquêteur de l’escouade Carcajou, a livré un discours enflammé à la rencontre annuelle des 300 officiers-cadres de la SQ cet automne, selon nos sources. Il a fait un parallèle entre «la montée» des Hells d’aujourd’hui et ceux de «Mom» Boucher qui «ont attaqué» le système judiciaire et les médias, durant la guerre des motards.

«On va mettre notre pied à terre, je vous le garantis. On n’acceptera jamais de se laisser intimider», a-t-il déclaré en substance.

En termes imagés et percutants, il a comparé la lutte au crime organisé à «une game de football où il ne faut pas laisser un pouce carré» de terrain aux rivaux.

«Les motards sont à peu près 300 en comptant leurs sympathisants. Nous, on est 5700 à la Sûreté et 15 000 en incluant nos partenaires des corps policiers municipaux. Ils vont nous avoir dans les pattes chaque jour», a-t-il renchéri en prônant l’union des forces entre les Verts et les Bleus.

Lors de cette même allocution en septembre dernier, M. Prud’homme a spécifiquement décrié l’intimidation des motards au Festival western de Saint-Tite et à l’exposition agricole de Saint-Hyacinthe, où ils ont vendu des objets promotionnels avant qu’un reportage dans «Le Journal de Montréal» incite les autorités à les chasser.

Le nouveau patron du SPVM a aussi relaté qu’à l’époque de Carcajou, il a entendu des apprentis motards se vanter d’avoir cassé le nez d’un policier dans l’espoir d’accélérer leur promotion au sein des Hells.

Cet automne, le scénario s’est répété quand un policier du Groupe Éclipse, la brigade du SPVM qui patrouille dans les coins chauds du centre-ville de Montréal, a été frappé au visage par un sympathisant des Hells, selon nos renseignements.

«On va leur mettre de la pression, les déranger et les déstabiliser», a prévenu M. Prud’homme.

- Avec la collaboration d’Antoine Lacroix