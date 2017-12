Les Hells Angels fêtent leur 40 ans sous haute surveillance

Les policiers surveillent depuis 11h samedi la cabane à sucre où une centaine de membres des Hells Angels étaient attendus en soirée pour célébrer le 40e anniversaire de leur section québécoise.

Depuis 11h, des patrouilleurs étaient postés devant les deux entrées de la cabane à sucre Handfield à Saint-Marc-sur-Richelieu, en Montérégie. Selon nos informations, le propriétaire des lieux a fermé l’entrée donnant sur le rang des Soixantes, pour concentrer l’arrivée des convives à celle de la rue de Val d’Or. Les policiers y contrôlent l’entrée et la sortie des visiteurs.

La veille, des membres du groupe de motards étaient au Centre Bell pour un combat d’arts martiaux.

En plus des patrouilleurs, un enquêteur et un policier des Escouades régionales mixtes (ERM) de la Sûreté du Québec, responsables de la lutte au crime organisé, étaient à la cabane à sucre ce matin.

Des autos patrouilles de la Sûreté du Québec se sont aussi promenées dans le village, notamment sur le rang des Soixantes, la montée de Verchères et sur la route 223.

«Banque de renseignement»

«Dans ce genre d’évènements, on va intervenir s’il y a une infraction, que ce soit au code de la sécurité routière ou au Code criminel, explique la porte-parole de la Sûreté du Québec, Éloïse Cossette. Ça nous permet aussi de raffiner notre banque de renseignements.»

Plusieurs membres du groupe se sont réunis devant le motel Le Transit à Mont-Saint-Hilaire vers 15h15. Une demi-douzaine d’entre eux se trouvaient à l’extérieur et se saluaient chaudement en se faisant des accolades.

L’établissement a confirmé avoir reçu plusieurs réservations pour le groupe, ainsi que pour des policiers de la Sûreté du Québec.

Deux membres arborant les «patchs» des Hells Angels de l’Ontario sont d’ailleurs entrés dans le restaurant McDonald à côté du motel vers 16h30 pour commander des muffins aux bleuets.

L’hôtel le Montagnard de Mont-Saint-Hilaire a reçu quant à lui une réservation de sept chambres de deux lits. Selon la réceptionniste, les chances sont fortes qu’elles soient réservées pour le groupe de motards.

Des policiers sont d’ailleurs passés vendredi pour vérifier le carnet de réservation de l’hôtel et valider si certains noms leur étaient connus.

À l’hôtel les Trois Tilleuls de Saint-Marc-sur-Richelieu, des policiers de la GRC sont passés deux semaines auparavant pour prévenir que le groupe venait dans le secteur.

Joint à plusieurs reprises pendant la journée, le propriétaire de l’Auberge Handfield, également propriétaire de la cabane à sucre, n’a pas retourné nos appels. Plus tôt cette semaine, il avait d’abord affirmé au Journal ne pas être au courant de l’évènement.

Pas trop d'inquiétudes

La venue des Hells à Saint-Marc-sur-Richelieu n’inquiète pas outre mesure les citoyens du secteur. Le Journal a rencontré une dizaine d’entre eux au marché de Noël du village.

«Tant qu’on ne les dérange pas, ils ne dérangent pas non plus, croit Diane Thériault de Mont-Saint-Hilaire. On ne pourrait même pas dire si ce sont des Hells tant qu’ils ne sont pas identifiés.»

«Ce sont des clients comme tous les autres, estime pour sa part Virginie Mireault des Créations Ecoluxe. Même que la curiosité qu’ils suscitent va sans doute nous apporter plus de clients.»