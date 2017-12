Leur maison sera démolie malgré le permis de construction qu’ils ont en main

«C'est épouvantable. On a manqué une année de notre vie. Je ne souhaite à personne de vivre ça», a dit samedi Francine Lespérance, de Rigaud, en Montérégie, une sinistrée des inondations historiques qui ont frappé le Québec le printemps dernier.

Dans la maison que partage Mme Lespérance avec son mari Yvon Mathieu, des boîtes sont empilées jusqu'au plafond. Rien n'a bougé depuis sept mois. Incapable de vivre dans sa maison depuis les inondations du printemps dernier, le couple avait espoir de regagner sa demeure pour le temps des Fêtes.

«C'est comme impensable de faire détruire une maison, surtout quand on a un permis [de construction]», a indiqué Yvon Mathieu.

Ils avaient obtenu le feu vert cet été pour rénover leur maison après s'être battus pour faire corriger un premier rapport truffé d'erreurs.

«C’est comme si on avait eu de l’eau au premier plancher. Nous, on a été affectés seulement au niveau du sous-sol et de la terrasse extérieure», a relaté M. Mathieu.

En octobre, la Ville de Rigaud leur a finalement octroyé un permis de construction en bonne et due forme. Mais, coup de théâtre, il y a quelques semaines le ministère de la Sécurité publique a changé d'avis et leur a fait parvenir un nouveau rapport. Cette fois-ci, on ne fait plus état de 47 % de dommages sur la maison, mais bien de 50,46 %, soit plus de quatre dixièmes au-dessus de la norme établie par le gouvernement du Québec.

Résultat: le couple doit démolir sa résidence et accepter l’indemnité de départ de 155 000 $, ce qui veut dire qu'aucune propriété ne peut être reconstruite sur le terrain.

«Ils veulent qu'on signe l'allocation de départ, a dit M. Mathieu. Mais nous, on ne veut pas quitter, par rapport qu’on a notre permis et la Ville de Rigaud est derrière nous en disant que le permis est valide.»

À compter du 17 décembre, le ministère mettra fin à l'aide que le couple reçoit de la Croix rouge canadienne. Yvon Mathieu et sa conjointe ont envoyé une contestation du dernier rapport d'évaluation de dommages.

«On veut finir nos jours ici, sûr et certain. Ils ne l’auront pas, notre maison», a dit Mme Lespérance.

Le couple a rendez-vous jeudi prochain avec la chef aux opérations du ministère de la Sécurité publique pour discuter de son dossier. Yvon Mathieu et Francine Lesperance espèrent que le ministère va infirmer la décision.