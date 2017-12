Phase critique dans les travaux de l’échangeur Turcot

Si vous pensiez que circuler en voiture à Montréal était compliqué, attendez-vous à être confronté à tout un casse-tête dès lundi, particulièrement dans les environs de l’échangeur Turcot.

Le chantier de 3,7 milliards entrera dans une phase sans précédent, alors que les ouvriers amorceront le démantèlement de sept bretelles du vieil échangeur. Les entraves seront encore plus nombreuses.

Les cartes explicatives sur le site web de l’échangeur Turcot indiquent qu’il y a de nombreuses fermetures complètes, dont les entrées Lucien-L’Allier et du Fort pour l’A-720 Ouest jusqu’en 2019. Il en va de même pour la sortie numéro deux de la rue St-Jacques qui sera fermée aussi. Même chose pour l’entrée de La Vérendrye pour l’A-15 Sud, l’A-720 Ouest vers A-15 Sud, entrée Monk pour A-20 Ouest et entrée Girouard, accès A-15 Sud seulement.

Le GPS ne sera plus d’un grand usage, les conducteurs devront être attentifs aux panneaux de signalisation, car il est question de la mise en place de nombreuses déviations temporaires dans le cœur de l’échangeur.

TVA fait le parcours

Une équipe de TVA Nouvelles a constaté que de nombreuses entraves étaient déjà en place, samedi. De la station TVA jusqu’à l’aéroport Montréal-Trudeau, il aura fallu plus d’une heure de conduite pour parcourir seulement 17 kilomètres.

Les chauffeurs de taxi inquiets

Rencontrés à l’aéroport Montréal-Trudeau, de nombreux chauffeurs de taxi ont exprimé de l’inquiétude et un certain découragement face aux travaux majeurs qui seront entrepris lundi. Certains d’entre eux affirment qu’il leur faut environ 1h30 pour faire l’aller-retour entre l’aéroport et le centre-ville. D’autres estiment d’ailleurs que le tarif fixe de 40 $ ne devrait pas s’appliquer dans de telles circonstances.