Plus de 2500 skieurs attendus pour le 24 h de Tremblant

Pour sa 17e édition, le 24 h de Tremblant devrait accueillir plus de 2500 skieurs, marcheurs et coureurs, jusqu’à dimanche. Comme chaque année, les bénéfices iront aux enfants malades et défavorisés de la région.

Les participants, regroupés en plus de 320 équipes, devront skier ou courir pendant 24 h dans le but de récolter 3 250 000 $, qui seront ensuite répartis entre différentes fondations.

Des spectacles et de nombreuses activités gratuites se dérouleront également sur le site tout au long du week-end.

La journée de samedi débutera dès 11 h avec la cérémonie de départ et une parade d’ouverture.

En soirée, Mélissa Lavergne montera sur scène avec d’autres artistes pour faire danser les spectateurs. À 22 h, c’est le groupe Simple Plan qui viendra clôturer la journée au pied des pentes.

Les résultats de la collecte seront annoncés dimanche à 12 h lors de la cérémonie de clôture.

Au cours des 16 dernières années, ce sont plus de 24 millions $ qui ont été amassés lors du 24 h de Tremblant.