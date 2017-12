Saisie record de cocaïne dans un poste frontalier

Les autorités ont procédé à toute une saisie au poste frontalier de Coutts, en Alberta, quand ils ont confisqué 99,5 kg de cocaïne, ce qui constitue une saisie record par des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en Alberta.

C’est ce qu’ont annoncé conjointement l’ASFC et la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en rappelant que la cocaïne est la deuxième drogue la plus consommée au pays.

Toute cette histoire a commencé le 2 décembre quand des agents de l’ASFC ont intercepté un véhicule commercial provenant de la Californie et transportant des fruits et légumes.

«En examinant la cabine du véhicule, les agents ont trouvé 84 briques de cocaïne présumée, dont le poids total était de 99,5 kg. Il s’agit de la plus importante saisie de cocaïne présumée jamais enregistrée par les agents de l’ASFC en Alberta», a-t-on précisé par communiqué.

Deux Californiens âgés de 26 ans et de 31 ans qui se trouvaient à bord du camion ont été arrêtés et remis à la GRC. Ils font face à quatre chefs d’accusation en application avec la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

«Si une telle quantité de stupéfiants illicites avait échappé aux agents et s’était retrouvée dans nos communautés, les effets auraient pu être dévastateurs», a dit Kim R. Scoville, directeur général régional, région des Prairies, ASFC.

Le précédent record pour une saisie de cocaïne par l’ASFC en Alberta, une saisie de 92,74 kg de cette drogue dure, s’était produit au même poste frontalier le 10 octobre 2016.