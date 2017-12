«Ses 3 anges» lui sauvent la vie au-dessus du Pacifique

La passagère d’un avion de Delta Airlines a été bénie des Dieux en plein vol au-dessus de l’océan Pacifique après subi un grave malaise nécessitant une intervention d’urgence.

Trois médecins qui se trouvaient par hasard à bord de l’appareil sont intervenus rapidement pour lui administrer les techniques de réanimation cardio-respiratoire. Les manœuvres se sont poursuivies pendant près de cinq heures.

Debbie Taylor, une mère de famille de Tampa, en Floride, revenait d’un voyage au Vietnam lorsqu’elle a commencé à se sentir mal. Assise à son siège entourée d’autres passagers, les choses ont dégénéré jusqu’à ce qu’elle perde connaissance. Le reste de l’histoire tient au miracle.

«C’est très effrayant de penser que la ligne entre la vie et la mort est si fine», confie-t-elle, reconnaissante d’être encore de ce monde, deux semaines après les événements invraisemblables.

Alors que les trois bons Samaritains médecins faisaient tout pour la maintenir en vie, les pilotes ont procédé à un atterrissage d’urgence en Alaska après que l’avion eut franchi l’océan.

Conduite d’urgence à l’hôpital, Mme Taylor a été placée sous assistance respiratoire. Elle est ensuite sortie du coma. «Je ne voulais pas me rendormir, car je craignais de ne plus me réveiller», confie-t-elle.

Sa fille est partie de la Floride jusqu’en Alaska pour aller à son chevet. «J’avais très peur que ma mère soit en état de mort cérébrale», témoigne Cheryl Cowans.

La «miraculée des airs», qui est aussi grand-mère, n’a pas encore eu la chance de remercier personnellement ses trois sauveurs, qu’elle surnomme «[mes] trois anges». «Vous m’avez sauvé la vie, merci infiniment», dit-elle. Sa fille de rajouter : «Je suis sûre que [les trois médecins] veulent savoir ce qui est arrivé à ma mère. Je veux les remercier du fond du cœur, car ma mère est aussi ma meilleure amie.»