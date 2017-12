Un infirmier traîne un aîné sur un drap dans le couloir

Un infirmier qui travaillait dans un CHSLD de Terrebonne, dans Lanaudière, a reconnu avoir violemment maîtrisé et traîné au sol sur une couverture un aîné souffrant de démence parce qu’il s’était couché dans le mauvais lit.

«Je n’ai jamais vu de la maltraitance comme ça», a confié un témoin à la syndique adjointe de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ), Cindy Gosselin, à propos des événements survenus en mai 2016.

L’infirmier Stéphane Mercier s’expose à une radiation temporaire d’un an pour avoir fait preuve de violence physique et ne pas avoir pris les moyens nécessaires pour assurer le respect de la dignité, de la liberté et de l’intégrité d’un client.

Dans le corridor

L’aîné de 72 ans, dont l’identité est protégée, a été traîné dans le corridor jusqu’à sa chambre devant au moins trois autres résidents, selon ce qui a été rapporté.

Il avait auparavant été maîtrisé par M. Mercier, qui aurait enfoncé son avant-bras sur sa tête, et deux préposés aux bénéficiaires, alors qu’une infirmière lui injectait un sédatif.

L’aîné, qui faisait de l’errance, avait souvent un comportement perturbateur et pouvait poser des gestes de nature sexuelle sur les autres résidents et le personnel du CHSLD, reconnaît la syndique adjointe.

Mais au moment des faits, l’homme de 72 ans dormait. Son lit n’était pas disponible et le résident de la chambre qu’il occupait n’avait pas besoin d’aller se coucher.

«Pas justifiée»

Stéphane Mercier a reconnu devant le Conseil de discipline que son intervention n’était «pas justifiée», mais il a précisé qu’«aucun tort, préjudice ou blessure» n’avaient été causé au résident.

Il a expliqué avoir agi ainsi pour protéger le personnel «contre un homme fort» et un «prédateur sexuel».

Mais pour l’avocate de la syndique adjointe, Marie-Ève Giguère, le comportement de M. Mercier était «aux antipodes de ce qu’on s’attend d’un infirmier», ajoutant que les deux préposés impliqués dans l’intervention ont ensuite exprimé leur malaise face à celui-ci.

Elle a aussi rappelé que le patient était vulnérable, à cause de sa maladie, mais aussi parce qu’il n’a aucune famille.

«C’est très inquiétant pour la sécurité du public», a plaidé Cindy Gosselin.

Pour sa part, Stéphane Mercier, qui travaille désormais en Abitibi auprès d’Autochtones, a demandé la clémence du Conseil, jugeant qu’il est un «atout pour sa profession».

Le Conseil de discipline de l’OIIQ doit rendre sa décision sur la sanction dans 90 jours.