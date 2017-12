Un nouveau départ pour un bon Samaritain sans emploi

Un homme sans emploi de Houston voit sa vie changée après qu'il eut retourné un sac à main égaré à sa propriétaire. Il a reçu de l'argent et des cadeaux qui l'aident à se remettre sur pieds.

«C'est un bon début. C'est un nouveau départ d'une histoire que je ne croyais plus possible», explique Keith Lucas.

La semaine dernière, Christal Rowe s'est fait voler son sac à main ainsi que son sac de travail qui se trouvaient dans sa voiture. Le voleur a ensuite jeté le tout dans la rue.

Keith se trouvait au coin d'une rue quand il est tombé par hasard sur le sac. Il a demandé à sa copine de jeter un coup d'oeil à l'intérieur. C'est là qu'il a trouvé la carte d'affaires de Cristal.

«Nous sommes des gens avec un grand coeur, ce n'est pas important la couleur, l'âge ou d'où tu viens. Il y a encore des gens bons, dit-elle. Ça m'est arrivé et je suis vraiment reconnaissante envers Keith qui a trouvé mon sac et me l'a rendu.»

Elle voulait en retour aider Keith et a lancé une campagne de sociofinancement sur le site GoFundMe. Il n'en fallait pas plus que des dizaines de gens donnent généreusement.

Grâce à cette aide, il a été en mesure de s'acheter une voiture usagée, de se trouver un appartement abordable et a maintenant plusieurs perspectives d'emploi.

«Je ne pourrai assez jamais dire qu'il faut faire la bonne chose. Si tu trouves quelque chose, tu dois faire ton possible pour retrouver son propriétaire», conclut Keith.