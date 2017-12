Un père Noël se fait virer après plusieurs plaintes

Un père Noël désagréable avec les enfants s’est fait congédier par le centre commercial Fairview à Pointe-Claire après avoir reçu plusieurs plaintes de parents.

Une mère de famille a confié au Global News sa déception lorsqu’elle a amené sa fille de quatre ans au centre commercial: «On a vu le père Noël au 2e étage, on ne savait pas s’il faisait une pause ou non. Ma fille s’est approchée pour lui faire un câlin. Il a mis sa main sur son front et l’a repoussé. Il a continué à marcher sans dire un mot et sans sourire», a raconté Melanie Cyr.

«J’ai dû rassurer ma fille qui était déçue en lui disant que ce n’était pas le vrai père Noël, car le vrai était trop occupé au pôle Nord. Il y a deux choses à faire dans cet emploi: aimer les enfants et répandre la joie des fêtes. C’est un truc de base.»

C’est en racontant sa mauvaise expérience sur Facebook qu’elle s’est aperçue qu’elle n’était pas la seule.

«J’ai entendu dire que le père Noël avait traité un enfant de petit morveux en lui disant de prendre un rendez-vous, qu’il refusait de sourire sur les photos, et qu’il a fait pleurer un enfant autiste parce qu’il touchait sa barbe.»

Les plaintes, déposées fin novembre, ont abouti puisque le centre commercial Fairview a confirmé au Global News que le père Noël grincheux a été congédié quelques jours après, indiquant qu'il «n’a pas répondu aux attentes de nos clients et de notre équipe».