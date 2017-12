Un tueur en série cible-t-il la communauté LGBTQ2 de Toronto?

Au moins neuf personnes ont été rapportées disparues depuis mars dans le village gai de Toronto, dont deux qui ont été assassinées, mais la police assure qu’aucun tueur en série ne cible la communauté LGBTQ2 de la Ville-Reine.

Les autorités ont voulu faire taire les rumeurs vendredi en tenant une longue conférence de presse qui s’est étirée sur une heure, a rapporté le «National Post».

Le chef de la police de Toronto, Mark Saunders, a admis à des journalistes que ses troupes pourraient ne pas avoir fait le meilleur travail qui soit dans toute cette affaire.

M. Saunders refuse de braquer les projecteurs de l’enquête sur un possible tueur en série, qui ciblerait la communauté LGBTQ2.

«La preuve nous dit que ce n’est pas le cas en ce moment», a indiqué le chef de police, selon le quotidien torontois.

Des neuf personnes ciblées, deux hommes manquent toujours à l’appel et deux femmes ont été retrouvées mortes, dont l’une qui était transgenre. La plus récente victime, une femme de 22 ans, est morte par strangulation et son corps a été retrouvé au cours des derniers jours, une semaine après la disparition. C’est sa mère qui a fait la macabre découverte, ce qui a fait mal paraître la police et remet en question le sérieux avec lequel elle traite cette vague de disparitions et de décès.

Un autre homme porté disparu a été retrouvé mort, mais il semble dans son cas qu’aucun acte criminel n’explique son décès.