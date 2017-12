28 000 lumières pour créer la magie de Noël

Les 28 000 lumières de Noël qui décorent une maison de Saint-Léonard attirent chaque soir des centaines d’enfants émerveillés.

Le propriétaire de l’endroit, Mike Cecere, est un vrai amoureux de Noël. «Je travaille dans la confiserie, alors je crois que l’esprit des Fêtes coule dans mes veines», dit le quinquagénaire.

M. Cecere a commencé à décorer sa résidence il y a 12 ans, ajoutant chaque année de nouvelles décorations. Au total, cette passion lui a coûté 35 000 $.

«Le coût n’est pas important, ce qui compte c’est de mettre le sourire aux lèvres des enfants», lance-t-il.

Rennes du père Noël, figurines de Casse-Noisette, couronne de cinq pieds de diamètre, crèche géante, arbre lumineux et même tapis rouge à l’entrée.

Pour parvenir à installer ce véritable village de Noël, il a fallu 90 heures de travail et l’aide d’une grue mobile.

M. Cecere a aussi pu compter sur les précieux renforts de son fils Michael et de son grand ami Pierre Quenneville.

Ce dernier est désormais affecté au rôle de lutin qui accueille en musique et avec le sourire les curieux, petits et grands.

«Chaque soir, entre 100 et 200 familles nous rendent visite, assure M. Quenneville. L’autre jour, c’est un autobus d’aînés qui s’est arrêté. Et je ne compte plus les personnes qui nous font un signe de la main en passant à côté en voiture.»

Contre la déprime

M. Cecere installe ses décorations dès la mi-novembre, et à ceux qui jugent que c’est trop tôt, il répond: «Les gens sont déprimés et stressés en novembre parce que le ciel est gris et qu’il fait froid. Alors, on leur amène un peu de lumière.»

Le Montréalais reconnaît néanmoins que, sans la neige, la fête n’est pas parfaite. «On aimerait bien une fine couche blanche, c’est tellement beau. Mais pas plus que dix centimètres à la fois, sinon ça risque d’abîmer les décorations», dit-il.

Étoile géante

La passion de Mike Cecere pour Noël ne semble pas avoir de limite puisqu’il veut installer l’an prochain sur son toit une étoile géante de 30 pieds comptant 50 000 lumières. Une folie qui coûte 20 000 $.

Il vient d’adresser une demande en ce sens à la Ville et espère que les fonctionnaires partagent son goût pour la magie de Noël.