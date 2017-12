Agressé chez lui et menacé au couteau

Un résident du secteur Vanier à Québec a vécu un véritable cauchemar vendredi soir quand un malfaiteur s’est invité à son domicile pour lui voler des milliers de dollars en biens et en argent sous ses yeux.

L’homme de 61 ans croyait avoir affaire à sa sœur et colocataire quand il a entendu cogner à l’entrée de son domicile, vers 17 h 45. En ouvrant la porte, c’est plutôt un individu cagoulé qui l’attendait.

«Il est entré comme une fusée. Il était dehors, et en un instant je l’ai eu dans la face», raconte Jacques Bédard, encore secoué au lendemain de sa mésaventure.

Marc Vallières/Agence QMI

«Il avait un couteau dans les mains avec une lame d’à peu près 6 pouces de long. Il me l’a mis dans la gorge et je l’ai senti me piquer», mentionne l’homme qui a tenté de se défendre avant de se raviser.

Aucune blessure

En seulement quelques instants, Jacques Bédard s’est retrouvé les poignets menottés, assistant impuissant à la scène qui dura une dizaine de minutes.

Malgré la tenson, il garda son sang-froid et décida de ne pas provoquer son agresseur. « Je me suis dit : “ça ne vaut pas la peine de perdre la vie pour ça” », se souvient celui qui s’en est finalement tiré sans blessure.

Le joaillier amateur se désole d’avoir perdu plusieurs biens qui avaient une valeur sentimentale pour lui. Il s’est notamment fait voler la totalité de l’héritage que lui avait laissé son épouse décédée il y a quelques années.

En tout, son agresseur est reparti avec 20 000 $ en argent, en bijoux... et deux paquets de cigarettes.

Suspect toujours en fuite

M. Bédard signale que le suspect, qu’il décrit comme un individu âgé de la vingtaine, grand et mince, n’a toujours pas été retrouvé. « S’il a fait ça une fois, il peut le refaire une 2e, une 3e fois, avant qu’il se fasse prendre », souligne-t-il. Il assure ne pas avoir reconnu le malfaiteur.

La victime affirme avoir appelé par ses propres moyens les autorités après le départ de l’intrus.

À leur arrivée, les policiers de Québec ont fouillé un large périmètre dans le secteur dans l’espoir de mettre la main au collet du voleur, mais celui-ci est parvenu à s’échapper.

Des agents du service de l’identité judiciaire ont également été dépêchés pour faire une scène de crime. Le corps policier a mentionné, samedi, qu’il poursuivait son enquête. Le dossier a été remis à l’unité des crimes majeurs.