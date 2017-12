De l’art sportif haut de gamme

Spécialisée dans les objets de sports haut de gamme, Armori Steele mélange sport et art, en créant, en autres, de l'équipement de sport unique en son genre.

«Le côté artistique du sport c’est quelque chose que j’ai toujours adoré, j’aimais les couleurs et les dessins sur les casques de hockey», raconte Andy Chung d’Armori Steele.

La compagnie, en collaboration avec des artistes montréalais, a créé par exemple, le casque de Carey Price lors des Jeux olympiques en 2014.

«On voulait faire quelque chose de spécial et d’unique. On a décidé de plaquer la grille en or 24 carats et sur le casque on retrouve également un carat et demi de diamant», explique Mai Tran d’Armori Steele.

Plusieurs pièces de collection, des œuvres d’art sportives, sont disponibles sur le site web d’Armori Steele.