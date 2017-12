Des condos avec de graves problèmes

Des propriétaires de condominiums de la Petite Italie, à Montréal, se retrouvent aux prises avec de graves problèmes de moisissures.

Le problème est même si grave que certains propriétaires ont dû être évacués d’urgence.

Il y a de nombreux problèmes, notamment, de l’infiltration d’eau extrême alors que la construction a à peine cinq ans.

Sur les 25 copropriétaires, il est question de six familles qui ont dû être évacuées parce que les problèmes de champignons et de moisissures étaient trop grands et donc dangereux pour leur santé.

«La situation ici est tragique, il y a cinq commerces et 25 propriétaires qui sont ici et dont certains sont forcés à l’évacuation pour cause de santé et de sécurité», explique Louis-Philippe Bouvier, copropriétaire.

Certains propriétaires jugent que tout a été mal construit de la toiture, terrasse aux murs.

«C’est évident que cela a été mal construit et il est grand temps que les choses changent. Il va falloir poser les bonnes questions, aux bonnes personnes et aux autorités concernées. Comment se fait-il que l’arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie et la Ville de Montréal octroient des permis de construction sans faire d’inspection ni faire de suivi par la suite», lance Louis-Philippe Bouvier.

Les copropriétaires entameront une poursuite de 3,2 millions de dollars contre l’entrepreneur qui devrait être déposée lundi.

- D'après les informations de Charel Traversy